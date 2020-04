«E pensate come siete messi se proprio io vi devo dare lezioni di democrazia» (Di giovedì 30 aprile 2020) Giorgia Meloni se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Durante il suo intervento di oggi alla Camera la leader di Fratelli d’Italia, presa dalla concitazione del momento e forse replicando a qualcuno che le gridava di non dare lezioni di democrazia, risponde in un modo assolutamente fantastico: “E pensate come siete messi se proprio io vi devo dare lezioni di democrazia”. «E pensate come siete messi se proprio io vi devo dare lezioni di democrazia» A rigor di logica la frase, che voleva prendersela con chi la stava contestando, vuol dire che lei o non è democratica o non sa cos’è la democrazia. E non è tutto, perché in un momento successivo dell’intervento la leader di Fratelli d’Italia, riesce di nuovo, per la miliardesima volta, a dire che Conte “non è stato votato da nessuno”. Dimostrando ... Leggi su nextquotidiano “In Cina l’epidemia Coronavirus sta finendo - come pensate di fare in Italia?”. Gli attacchi di Maddaloni

Fiorello è intervenuto a sorpresa a ‘Non è un Paese per Giovani’, il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli. Lo showman (che compie 60 anni a metà maggio) aveva già ironizza ...

Fase 2: come sono organizzati gli ospedali

Le fabbriche riaprono il 4 maggio e anche gli ospedali tentano di tornare alla normalità. Il numero di contagi sta diminuendo, i pazienti stanno man mano liberando posti letto, ma pensare di riprogram ...

