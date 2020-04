Dubbi statistici sul documento del Cts che ha frenato la ripartenza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Forse, dopo la conferenza stampa delle 12 dell’Istituto Superiore di Sanità, si capirà qualcosa in più. Per ora, isollevati da un’analisi fatta dalla holding Carisma – pubblicata da Linkiesta – permangono. La materia del contendere è come sono stati fatti i calcoli alla base delallarmante del Comitato tecnico scientifico, quello che avrebbela fase 2 ipotizzando il rischio di 151mila pazienti in terapia intensiva nel caso di unatotale.Il punto è che sembrerebbero esserci delle assunzioni incompatibili, con una contraddizione tra tassi di mancata diagnosi e i rischi di ricovero. Da questa confusione originerebbe un dato palesemente errato: quello per cui in Italia ci sarebbero 150 milioni di cittadini con età superiore ai 20 anni (oltre 100 milioni in più rispetto ...