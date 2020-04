De Magistris: "Dal Nord arrivi a Napoli? Tampone obbligatorio" (Di giovedì 30 aprile 2020) Per coloro che dal 4 maggio si recheranno dal Nord al Sud per tornare a casa, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, chiede il Tampone obbligatorio. Il primo cittadino ha espresso la necessità di un controllo serrato in un video pubblicato su Facebook, dopo le notizie che annunciano un “esodo” di persone dalle regioni settentrionali verso il Mezzogiorno.“Chiedo che per le persone che giungeranno in città siano fatti dalle autorità sanitarie regionali i tamponi - ha affermato il sindaco - a tutela dell’interessato, dei familiari presenti nel luogo di residenza o domicilio che magari sono anziani, della comunità. Non rendiamo vani gli sforzi che il popolo italiano e napoletano hanno fatto in tutti questi mesi”. Gli spostamenti, ha ricordato de Magistris, sono possibili da lunedì, a seguito dell’ultimo Dpcm del ... Leggi su huffingtonpost De Magistris : "Tamponi per quelli che arrivano dal Nord - non facciamo l'errore dell'8 marzo!"

Rientro dal Nord - de Magistris : "Tamponi a tutti quelli che ritornano"

