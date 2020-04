Coronaviurs | l’infettivologo Galli | «Attenzione a non riliberare Alien»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) «Avete presente Alien? Adesso l’abbiamo imprigionato. Ma se lo rimettiamo in libertà potrebbe succedere di tutto». Usa un’immagine chiara e inequivocabile, il professor Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano per spiegare cosa potrebbe succedere, se non usiamo tutte le precauzioni necessarie, nella fase due, quella che comincerà il 4 maggio.