Coronavirus: plexiglass introvabile, scorte in esaurimento e produzione bloccata (2) (Di giovedì 30 aprile 2020) (Adnkronos) – Il rischio, come per le mascherine, sono le speculazioni: “Sta già accadendo. Noi – spiegano sempre dalla Temaplex – teniamo un prezzo quasi politico. A seconda della grandezza, vendiamo parafiati dai 50 agli 80 euro. E’ questo il loro valore, chi lo vende a un prezzo più alto sta speculando”. Produttori come Madreperla non hanno aumentato i prezzi del materiale se non del 3-4%, “ma solo per i rallentamenti nella produzione per l’applicazione dei protocolli di sicurezza, tra sanificazioni e mascherine”. Ai più piccoli produttori di lastre e semilavorati dalla materia prima, come la piccola Stilform di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dieci dipendenti, sono iniziate ad arrivare richieste anche dall’estero. “Siamo inondati di richieste, ora anche dall’estero, ma ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : plexiglass introvabile - scorte in esaurimento e produzione bloccata

Coronavirus : barriere plexiglass dalla Brianza a Dubai - ‘in futuro in vetro’

Coronavirus : barriere plexiglass dalla Brianza a Dubai - ‘in futuro in vetro’ (Di giovedì 30 aprile 2020) (Adnkronos) – Il rischio, come per le mascherine, sono le speculazioni: “Sta già accadendo. Noi – spiegano sempre dalla Temaplex – teniamo un prezzo quasi politico. A seconda della grandezza, vendiamo parafiati dai 50 agli 80 euro. E’ questo il loro valore, chi lo vende a un prezzo più alto sta speculando”. Produttori come Madreperla non hanno aumentato i prezzi del materiale se non del 3-4%, “ma solo per i rallentamenti nellaper l’applicazione dei protocolli di sicurezza, tra sanificazioni e mascherine”. Ai più piccoli produttori di lastre e semilavorati dalla materia prima, come la piccola Stilform di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dieci dipendenti, sono iniziate ad arrivare richieste anche dall’estero. “Siamo inondati di richieste, ora anche dall’estero, ma ...

SkyTG24 : Coronavirus Roma, ristorante testa pannelli in plexiglass per distanziare i clienti. FOTO - Agenzia_Ansa : #Coronavirus ecco come mangeremo al ristorante VIDEO #Plexiglass su e tra i tavoli, posti nei locali ridotti del 50… - rep_roma : Coronavirus Roma, Defonte: 'Al mare distanziati, ma no a barriere in plexiglass' [di FEDERICA ANGELI] [aggiornament… - GazzettaDelSud : Plexiglass e sanificazione: i bar di #Cosenza si preparano alla #fase2 #coronavirus - EffeScudata : Questo è il McDonald's di Hong Kong. Qui i plexiglass di separazione sono tra un tavolo e l'altro - in mancanza del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus plexiglass Coronavirus: plexiglass introvabile, scorte in esaurimento e produzione bloccata (2) Metro Coronavirus: plexiglass introvabile, scorte in esaurimento e produzione bloccata

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - L'Inail chiede di introdurre barriere in plexiglass sui luoghi di lavoro al ritorno dal lockdown, ma il plexiglass non c'è. O almeno, se ne trova sempre meno sul mercato ...

Coronavirus: percorsi obbligati e termoscanner, aeroporto Palermo si prepara a ripresa

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Percorsi obbligatori per i passeggeri in arrivo e in partenza, sanificazioni, strumenti di protezione individuale e test sierologici per il personale aeroportuale, termo ...

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - L'Inail chiede di introdurre barriere in plexiglass sui luoghi di lavoro al ritorno dal lockdown, ma il plexiglass non c'è. O almeno, se ne trova sempre meno sul mercato ...Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Percorsi obbligatori per i passeggeri in arrivo e in partenza, sanificazioni, strumenti di protezione individuale e test sierologici per il personale aeroportuale, termo ...