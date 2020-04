Coronavirus, dagli assembramenti agli orari di punta fino ai controlli: tutte le incognite per metropolitane, bus, treni e tram durante la Fase 2. Dal 4 maggio Atm, Atac e le altre aziende alla prova dei nuovi flussi (Di giovedì 30 aprile 2020) Le incognite su quanti passeggeri si presenteranno sui mezzi e la battaglia sui controlli, la consapevolezza di essere un servizio essenziale che avrà una funzione cruciale nella prima fase di ripartenza dopo il lockdown. Nelle stanze di Atm, Atac, Gtt, Tper, Trenord e di altre 150 aziende di trasporto pubblico locale i manager limano i piani, gli ingegneri studiano le ultime simulazioni, i vertici aspettano chiarimenti interpretativi dal governo e pensano già allo snodo critico della riapertura delle scuole a settembre, secondo stress test del sistema dopo quello della Fase 2. Sono ore frenetiche per il settore in vista del 4 maggio quando, tra 3 milioni di persone che torneranno a lavoro e nuove libertà di movimento stabilite dal Dpcm firmato da Giuseppe Conte, c’è il rischio di un maxi-ingorgo su metropolitane, bus, treni e tram viste la riduzione ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - le storie : dai precari agli autonomi senza requisiti per il bonus. Gli esclusi dagli aiuti che sperano nel nuovo decreto

