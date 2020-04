Arrampicata sportiva, Olimpiadi Tokyo 2020: anche Michael Piccolruaz ottiene il pass nella combinata (Di giovedì 30 aprile 2020) Sale a tre il numero di azzurri qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nell’Arrampicata sportiva: la specialità della combinata, unica inserita nel programma olimpico vedrà infatti al via della rassegna nipponica, assieme a Ludovico Fossali e Laura Rogora, anche Michael Piccolruaz, che ha ottenuto il pass nominale grazie alla riallocazione di due quote non utilizzate. L’obiettivo olimpico è stato così centrato anche dalla francese Anouck Jaubert: i posti a discrezione della Commissione Tripartita avrebbero dovuto essere richiesti entro la fine di marzo, ma non è stata presentata alcuna domanda, così Piccolruaz ha potuto festeggiare grazie al 14° posto ottenuto ai Mondiali 2019. Sono così 32 gli atleti qualificati ai Giochi nell’Arrampicata sportiva, 16 per genere, tutti con pass nominale. Di seguito il quadro ... Leggi su oasport Qualificati Italia Olimpiadi Tokyo 2020 : anche Michael Piccolruaz si qualifica nell’arrampicata sportiva

