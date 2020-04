Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci: ‘Recitare con lui è stato imbarazzante’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Elena Sofia Ricci è ora in tv su Rai 1 con una nuova fiction, Vivi e lascia vivere. Protagonista, insieme a lei, è Massimo Ghini, che interpreta un amore del passato della donna. Elena Sofia Ricci ha raccontato a Stefano Guindani l’imbarazzo di recitare col collega: Noi siamo amici da molti anni, siamo come fratelli. Per me darci un bacio, che vedrete prossimamente, è stato come un incesto. È stato imbarazzante ma ci siamo anche divertiti. Vivi e lascia vivere, la figlia di Elena Sofia Ricci nel cast Nella fiction apparirà anche la figlia di Elena Sofia Ricci, Emma Quartullo, che interpreterà la protagonista da giovane in Vivi e lascia vivere: Mi hanno chiesto se poteva fare il provino ed io ho detto vedete che è maggiorenne. Ha fatto il provino, Emma mi assomiglia un sacco. Quando ha finito il regista mi ha detto abbiamo preso tua ... Leggi su velvetgossip Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere ammette : “Grandi difficoltà”

Ivana Icardi e Hugo Sierra si lasciano a Supervivientes/ Lei piange - Adara Molinero..

‘Supervivientes’ - Ivana Icardi fa una sorpresa al suo Hugo Sierra - ma lui la lascia! E arriva la reazione di Adara Molinero (Video) (Di mercoledì 29 aprile 2020)è ora in tv su Rai 1 con una nuova fiction,. Protagonista, insieme a lei, è Massimo Ghini, che interpreta un amore del passato della donna.ha raccontato a Stefano Guindani l’imbarazzo di recitare col collega: Noi siamo amici da molti anni, siamo come fratelli. Per me darci un bacio, che vedrete prossimamente, ècome un incesto. Èimbarazzante ma ci siamo anche divertiti., la figlia dinel cast Nella fiction apparirà anche la figlia di, Emma Quartullo, che interpreterà la protagonista da giovane in: Mi hanno chiesto se poteva fare il provino ed io ho detto vedete che è maggiorenne. Ha fatto il provino, Emma mi assomiglia un sacco. Quando ha finito il regista mi ha detto abbiamo preso tua ...

irenebracuti : Mi dedichi una frase filosofica? pt.2 — Vivi e lascia vivere - zazoomnews : Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere ammette: “Grandi difficoltà” - #Elena #Sofia #Ricci #lascia #vivere - Xyz29503849 : RT @NowSpeackYou: Lascia che la mente vola in alto, libera.. Lascia che vola #làDove non esistono confini, limitazioni sociali, di fede, mo… - oliverbauer56 : RT @NowSpeackYou: Lascia che la mente vola in alto, libera.. Lascia che vola #làDove non esistono confini, limitazioni sociali, di fede, mo… - matitesbagliate : RT @NowSpeackYou: Lascia che la mente vola in alto, libera.. Lascia che vola #làDove non esistono confini, limitazioni sociali, di fede, mo… -