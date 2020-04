Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020)dailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una crisi economico-finanziaria di cui non si riesce a prevedere la fine a fronte di una gestione dell’emergenza per la quale non esiste alcuno strumento da cui parte l’analisi della fatta dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri la situazione economico-finanziaria è conosciuta la crisi da coronavirus anzitutto caratteristiche dimensione durata del tutto imprevedibile comuni a quelle di altre vissute nei dettagli scorsi ha detto lo dico subito in maniera trasparente stiamo lavorando per fissare in maniera plastico numero di ricoverati e delle terapie Intensive che se lo raggiungiamo ti torna a chiudere lo ha annunciato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia non ci sono alternative aggiunto Zaia Non vorrei che qualcuno si faccia l’idea che ...