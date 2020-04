Mascherine pericolose, indagata l’ex presidente Camera Pivetti (Di mercoledì 29 aprile 2020) L`ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata dalla Procura Siracusa che prospetta il reato di frode in commercio per l'importazione dalla Cina da parte della società di cui è amministratrice unica, Only Logistic, di Mascherine con falsa certificazione FFP2 messe pericolosamente in commercio in Italia nonostante ciò le fosse stato vietato dall'Inail perché privi . L'indagine della procura nei confronti fa seguito a un'inchiesta pubblicata dal quotidiano la Repubblica il cui sito riporta la notizia dell'iscrizione della ex presidente leghista della Camera nel registro degli indagati.Il Codacons già nelle ultime ore aveva reso noto che alcuni proprietari di farmacie sono stati denunciati dopo aver venduto Mascherine di protezione con ricarichi del 200-250% sul prezzo ai consumatori. Tutto era nato, come ha comunicato la stessa ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - l'Inail : "Pericolose le mascherine di Pivetti" - ma il certificato venne falsificato

Le mascherine, in altre parole, non sono buone: sono pericolose per chi le indossa. Tant'è che Pivetti è indagata anche per l'illecito amministrativo per aver smerciato "dispositivi di protezione di ...

