Libano | le proteste dopo due mesi di lockdown si fanno più violente Prese d’assalto le

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Induedi tregua a causa delda Coronavirus, sono rileanti-governative, iniziate a ottobre del 2019. Ma sono ripartite con maggiore veemenza e violenza di prima,ntando al mondo un esempio di come l’epidemia possa esacerbare tensioni sociali esistenti. I manifestanti hanno preso di mira le bancheche il valore della lira libanese è crollato del 50% negli ultimi sei. A rendere la situazione ancora più esplosiva è stata l’azione repressiva dell’esercito, che ha portato al ferimento di decine di manifestanti e anche all’uccisione di un giovane di 26 anni, sulla cui morte il governo ha espresso rammarico e ha detto di aver avviato un’indagine. La fame dei manifestanti Prima dell’inizio della pandemia, che nel Paese ha fatto registrare 721 casi e 24 morti (dati John ...

Violenti scontri tra esercito e manifestanti e banche date alle fiamme o prese d’assalto. Sono le proteste che da alcuni giorni si verificano in Libano, in particolare nella zona nord del Paese. Gli a ...Il Libano rischia di nuovo di precipitare nel caos. Dopo Tripoli, nel nord del Paese, anche Beirut si è infiammata con nuove proteste contro il carovita e l’intera classe politica. In verità, la tensi ...