Irene Pivetti: «Io indagata per le mascherine? Un’indecenza. Vogliono farmi passare per un mostro» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Non ci sta, Irene Pivetti. Reagisce con forza. Non è disposta a passare come la Grimilde della fiaba di Biancaneve. La Guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato oltre novemila mascherine provenienti dalla Cina, perché illecite, in quanto con il marchio falso. E ha segnalato per frode in commercio l’ex presidente della Camera e il titolare della “Stt Group”, una societa’ di Lentini, nel Siracusano. Si occupava della distribuzione nelle varie farmacie e parafarmacie del Paese. La Pivetti amministratore delegato Le Fiamme gialle hanno segnalato la Pivetti in quanto amministratore delegato della “Only logistics Italia srl”, che ha importato le mascherine dalla Cina. Nei giorni scorsi la stessa società era già stata oggetto di un altro sequestro all’aeroporto di Malpensa. Per la Gdf la certificazione era ... Leggi su secoloditalia Mascherine importate dalla Cina : indagata Irene Pivetti. Lei : "Un'indecenza"

