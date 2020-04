Ibrahimovic e tutti i giocatori di Serie A in scadenza nel 2020

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Un esercito di quasi 150 calciatori che dal 30 giugno saranno formalmente senza squadra e senza lavoro, a meno di trovare intese individuali con i propri club nell'evenienza di una ripresa della stagione e del completamento nel corso dell'estate del campionato diA e delle coppe europee. E' l'effetto della pandemia che ha ferma i ritmi del calcio obbligandolo a ripensare regole e calendari.indi contratto al 30 giugno, liberi di accasarsi altrove ma anche bloccati dalla situazione attuale perché l'indicazione della Fifa è che prima di tutto valgano i diritti di chi deve (se può) chiudere l'attuale annata sportiva.Un bel ginepraio in cui il punto fisso è che nessuno può imporre niente a nessuno. Lo scenario è quello disegnato da Zurigo, ma poi dovranno esserci trattative e accordi caso per caso perché la materia ...

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto in diretta radio su “Tutti Convocati“. Queste le sue dichiarazioni su Ibrahimovic: “Lo scambio tra Eto’o e Ibrahimovic? E’ stato un caso voluto ...Adriano Galliani, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus, spegnendo definitivamente il sogno di portare Ibra al Monza. Galliani: “Se i nostr ...