“Glielo dico di cuore” Severgnini bacchetta Conte impreparato | la comunicazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Beppeil premier Giuseppein collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo. “Non ho alcuna ostilità nei confronti del governo - ha esordito il giornalista del Corriere della Sera - però se hai 60 milioni di italiani che aspettano indicazioni, non puoi improvvisare e andare a braccio.deve prepari meglio perché gli italiani hanno capito ben poco, gli errori disono anche errori politici in questa fase e l'incomprensione è un lusso che in questo momento non possiamo permetterci”. Poientra ancor più nel dettaglio, sempre rivolgendosi al premier: “Glielocon il cuore, deve stare attento. Per tre giorni il governo ha dovuto spiegare un sacco di cose, a partire dalla famosa frase sui congiunti. Se chi parla non viene capito, la colpa non è di chi ascolta. Io ho ...