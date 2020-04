Gli sviluppatori di NieR Replicant spiegano perché il gioco è una 'versione migliorata' dell'originale più che un remaster o un remake (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il nuovo NieR Replicant è stato annunciato come versione migliorata dell'originale e gli sviluppatori hanno ora deciso di spiegare meglio la natura del progetto sulle pagine di Famitsu.Stando a quanto emerso, dal momento che gli sviluppatori hanno lavorato molto per aggiornare e migliorare il titolo, hanno iniziato a sentirlo molto più di un semplice remaster. Tuttavia, il lavoro svolto per le scene degli eventi sarà esattamente lo stesso del gioco originale. In questo senso, gli sviluppatori non parlano nemmeno di remake.Sono stati aggiunti nuovi elementi, e da questo punto di vista gli sviluppatori stanno lavorando sodo per rendere tutto completamente nuovo. Inoltre, il gameplay dovrà essere quello che i fan hanno apprezzato su NieR: Automata.Leggi altro... Leggi su eurogamer Dopo Ori and the Will of the Wisps gli sviluppatori abbandoneranno le creature fantastiche per una storia 'umana'?

Indivisible disponibile oggi su Nintendo Switch è stata una vera sorpresa - anche per gli sviluppatori

