Ford | chiude in perdita il primo trimestre Atteso un altro rosso

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Il conto del coronavirus si fa sentire sui risultati diMotor cheildell’anno ined annuncia di attendersi per i tre mesi seguenti unpiù che raddoppiato. La casa automobilistica statunitense ha chiuso il periodo con unanetta pari a 1,99 miliardi di dollari, o 0,50 dollari ad azione, rispetto a un utile di 1,18 miliardi di dollari (0,29 dollari ad azione) registrato l’anno precedente. Escluse le voci straordinarie, laper azione è stata pari a 0,23 dollari. Le attese degli analisti erano per unaadjusted ad azione pari a 0,08 dollari. Il fatturato è sceso a 34,32 miliardi di dollari dai 40,34 miliardi del2019 e si confronta con i 34,70 miliardi indicati dal consensus.ha detto di aspettarsi unaoperativa di 5 miliardi di dollari nel ...

