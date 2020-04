Feto di 28 settimane operato in utero: intervento storico al Bambino Gesù (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Feto, affetto da una grave forma di ernia diaframmatica congenita, è stato operato per consentire lo sviluppo dei polmoni e aumentare le sue possibilità di sopravvivenza. Un Feto di appena 28 settimane, ma affetto da una grave forma di ernia diaframmatica congenita, è stato operato con successo nella pancia della madre a Roma. La … L'articolo Feto di 28 settimane operato in utero: intervento storico al Bambino Gesù è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Il Coronavirus non ferma l’impegno per la vita del Bambino Gesù : intervento in utero per un feto di 28 settimane (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il, affetto da una grave forma di ernia diaframmatica congenita, è statoper consentire lo sviluppo dei polmoni e aumentare le sue possibilità di sopravvivenza. Undi appena 28, ma affetto da una grave forma di ernia diaframmatica congenita, è statocon successo nella pancia della madre a Roma. La … L'articolodi 28inalGesù è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgrRai : #Roma, feto di 28 settimane operato nella pancia della mamma. I medici posizionano un palloncino nella trachea del… - bambinogesu : L'articolo del @Corriere sul delicato intervento effettuato in Ospedale per trattare una grave ernia diaframmatica… - bambinogesu : Il #Covid19 non ferma l'impegno per la vita. Un delicato intervento ha permesso di posizionare un palloncino nella… - MSuduwalige : RT @bambinogesu: Chirurgia fetale, intervento in utero per un feto di 28 settimane. L'articolo di @Avvenire_Nei: - bambinogesu : RT @ANSA_Salute: I medici del @bambinogesu, in collaborazione con quelli del @policlinicoMI, hanno eseguito un delicato intervento su un fe… -