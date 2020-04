Festeggiare il 1° maggio con picnic e grigliate in casa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Festeggiare il 1° maggio con picnic e grigliate in casa. Le proposte da segnare in agenda. Come sappiamo tutti, la quarantena per il Coronavirus con le limitazioni alle uscite di casa è stata prorogata fino a domenica 3 maggio. Solo da lunedì 4 potremo uscire, ancora con molte limitazioni, nessuna possibilità di fare gite ma … L'articolo Festeggiare il 1° maggio con picnic e grigliate in casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 29 aprile 2020)il 1°conin. Le proposte da segnare in agenda. Come sappiamo tutti, la quarantena per il Coronavirus con le limitazioni alle uscite diè stata prorogata fino a domenica 3. Solo da lunedì 4 potremo uscire, ancora con molte limitazioni, nessuna possibilità di fare gite ma … L'articoloil 1°coninè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Festeggiare maggio Massa Lombarda, garofani rossi alle finestre per festeggiare il 1° maggio ravennanotizie.it Piemonte Movie, festeggiamenti online per i 20 anni di attività dell’associazione

Sono passati 20 anni da quel 4 maggio 2000 quando, per la prima volta, si presentava nel panorama locale una nuova realtà cinematografica, l’Associazione Piemonte Movie. L’occasione era la prima edizi ...

Come sappiamo tutti, la quarantena per il Coronavirus con le limitazioni alle uscite di casa è stata prorogata fino a domenica 3 maggio. Solo da lunedì 4 potremo uscire, ancora con molte limitazioni, ...

Sono passati 20 anni da quel 4 maggio 2000 quando, per la prima volta, si presentava nel panorama locale una nuova realtà cinematografica, l'Associazione Piemonte Movie. L'occasione era la prima edizi ...