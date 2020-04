Fame d’Amore: Francesca Fialdini nella seconda serata di Rai 3 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesca Fialdini Francesca Fialdini è pronta al bis in TV. Oltre all’appuntamento della domenica con Da Noi… A Ruota Libera, che non si è mai fermato durante l’emergenza Coronavirus, da lunedì 11 maggio sbarcherà nella seconda serata di Rai 3 con Fame d’Amore, programma che racconta il problema dei disturbi alimentari attraverso le storie dei ragazzi che ne soffrono. “Per chi ha disturbi di questo tipo ora la casa è la prigione che o riempi di provviste o svuoti privandoti di tutto. Se sei solo puoi agire indisturbato e aggravare il problema. Se sei con la famiglia il tuo problema non riesci più a nasconderlo e questo è un altro possibile dramma. E’ vero, uno può dire: “Ma già abbiamo il coronavirus”, ebbene, questo non significa che il resto non esista, il resto si ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 aprile 2020)è pronta al bis in TV. Oltre all’appuntamento della domenica con Da Noi… A Ruota Libera, che non si è mai fermato durante l’emergenza Coronavirus, da lunedì 11 maggio sbarcheràdi Rai 3 cond’Amore, programma che racconta il problema dei disturbi alimentari attraverso le storie dei ragazzi che ne soffrono. “Per chi ha disturbi di questo tipo ora la casa è la prigione che o riempi di provviste o svuoti privandoti di tutto. Se sei solo puoi agire indisturbato e aggravare il problema. Se sei con la famiglia il tuo problema non riesci più a nasconderlo e questo è un altro possibile dramma. E’ vero, uno può dire: “Ma già abbiamo il coronavirus”, ebbene, questo non significa che il resto non esista, il resto si ...

