Coronavirus | Zvonko muore a 33 anni | è la vittima più giovane del Lazio

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Una brutta notizia arriva dalla Regione, dove si registra lapiùmorta per. Si tratta si, 33enne che ha perso la vita allo Spallanzani di Roma nella serata del 24 marzo scorso. Intanto, si sollevano polemiche per il fatto che nel campo rom abitato da ben 200 persone dove era cresciuto ilnon è stato effettuato alcun controllo, come riporta il sito Tpi.Roma:perde la vita a soli 33ha iniziato ad accusare i primi sintomi riconducibili alnei primi giorni di marzo. Febbre e tosse lo avevano colto all’improvviso. Nonostante l’uomo non si senta particolarmente bene, prende parte ad una festa con 200 persone in un ristorante. Successivamente, i sintomi peggiorano, con dolori al petto e difficoltà respiratorie, tanto che la moglie decide di chiamare una guardia medica ...