Coronavirus, quando si potrà andare a Messa? All’aperto già dall’11 maggio? E in chiesa… (Di mercoledì 29 aprile 2020) Uno dei motivi di discussione più forti nelle ultime giornate, anzi nelle ultime settimane per dirla in modo più preciso, è legato alle possibilità per i fedeli cristiani di poter andare a Messa, e per i prelati di poterla celebrare. Al momento, com’è noto, non è possibile, ma le cose dovrebbero cambiare entro breve. Secondo quanto riportato da Avvenire, ci sono vari orizzonti che si dispiegano a partire dall’unica certezza che esiste, quella del ritorno alla possibilità di celebrare i funerali dal 4 maggio (con 15 persone al massimo). Il confronto verte in particolare su tre date: 11, 18 e 25 maggio. In particolare, si dibatte sull’opportunità di celebrare l’Eucaristia all’aperto dal secondo lunedì di maggio, mentre 18 e 25 sono i giorni indiziati per ritornare alle celebrazioni ... Leggi su oasport Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia?

Coronavirus - la quarantena per i bimbi autistici : “Quando mio figlio ha una crisi distrugge tutto”

Coronavirus - Rezza chiede cautela : “La Fase 2 è più pericolosa della Fase 1 - quando è tutto chiuso è più facile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Uno dei motivi di discussione più forti nelle ultime giornate, anzi nelle ultime settimane per dirla in modo più preciso, è legato alle possibilità per i fedeli cristiani di poter, e per i prelati di poterla celebrare. Al momento, com’è noto, non è possibile, ma le cose dovrebbero cambiare entro breve. Secondo quanto riportato da Avvenire, ci sono vari orizzonti che si dispiegano a partire dall’unica certezza che esiste, quella del ritorno alla possibilità di celebrare i funerali dal 4(con 15 persone al massimo). Il confronto verte in particolare su tre date: 11, 18 e 25. In particolare, si dibatte sull’opportunità di celebrare l’Eucaristia all’aperto dal secondo lunedì di, mentre 18 e 25 sono i giorni indiziati per ritornare alle celebrazioni ...

emergency_ong : 'Quando un paziente guarisce, accumulo l’energia per aiutare chi ancora combatte.' C'è anche la nostra infermiera… - Linkiesta : Il Governo sta perdendo la sfida del #coronavirus ma sta vincendo quella ideologica contro il mondo politico-cultur… - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Le #scuole riapriranno solo quando in #sicurezza'. 'L'#emergenza sanitaria ha sconvolto le nostre vi… - MichelleLauro : RT @triolo_antonio: Comincia il conto delle vittime ammazzate dalla crisi economica. Non le ucciderà il #covid19, il #virus sarà solo un co… - OA_Sport : Coronavirus, quando si potrà andare a Messa? All’aperto già dall’11 maggio? E in chiesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quando Coronavirus, quando finirà? L'esperto: 3 anni almeno. Prima del vaccino: tenere le... Blitz quotidiano Coronavirus, il Derby County di Rooney annuncia il taglio dei salari

Il club parla di una "significativa" riduzione degli emolumenti LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Derby County, formazione che milita nella Championship, ha annunciato di aver trovato un accordo c ...

Covid-19. Online il video che racconta l’emergenza vissuta dalla Città Metropolitana

Viaggia in rete, da questa mattina, il video col quale la Città Metropolitana ed il Comune – in collaborazione con Sviprore – raccontano i giorni difficili vissuti dalla città nella fase più complicat ...

Il club parla di una "significativa" riduzione degli emolumenti LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Derby County, formazione che milita nella Championship, ha annunciato di aver trovato un accordo c ...Viaggia in rete, da questa mattina, il video col quale la Città Metropolitana ed il Comune – in collaborazione con Sviprore – raccontano i giorni difficili vissuti dalla città nella fase più complicat ...