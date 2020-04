(Di mercoledì 29 aprile 2020) Chein questo tempo,razionale eemotivo.dialettico e di contenuti. Navighiamo a vista, in uno scenario che sa di assurdo, di costruito, e di falso. I media informano e disinformano, e le persone sono lasciate nella foschia, forse un pò voluta, forse un pò accaduta. Nel corso della mia vita lavorativa ho appreso che l'ambiguità, la mancanza di chiarezza, molto spesso, sono uno strumento voluto. Non sono sempre la conseguenza di stupidità o disattenzione, ma la (...) - Tribuna Libera

Spero che siano giusti i suoi e che, magari, gli siano arrivate informazioni non ancora arrivate a me'. Così il sindaco ha lasciato trapelare tutta la sua perplessità circa la confusione sui risultati ...Negli Stati uniti alcuni governatori repubblicani stanno procedendo con i piani per riaprire le economie dei loro Stati, nonostante il parere contrario degli esperti di salute pubblica, che affermano ...