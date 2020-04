Atlantia | Dg Guenzi va in pensione e lascia incarico

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Direttore generale di, Giancarlo, va inl’assunto all’interno del Gruppo lo scorso settembre. Il rapporto di lavoro cesserà domani MBO Annuale . Il CdA ha preso atto ieri della sua decisione ed ha definito la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro. L’accordo prevede il pagamento di un incentivo all’esodo pari a 1 milione e 80 mila euro lordi oltre al TFR. A queste somme si aggiungono i compensi per il Piano di incentivazione (MBO) annuale 2019 (170.317 euro) e triennale 2017-2019 (262.855 euro). Sarà inoltre corrisposto l’importo di 100 mila euro quale premio individuale per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2020 e 50 mila euro quale bonus una tantum.conserverà, oltre ai diritti già maturati nell’ambito dei Piani di ...

