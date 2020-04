Ancora in calo decessi e ricoveri in Italia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sale a 203.591 il numero totale degli Italiani colpiti da coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 2.086 unità su ieri: dato stabile (ieri l'aumento era stato di 2.091), ma che fa registrare oggi più tamponi di ieri (63.827 contro 57.272), e un rapporto positivi/tamponi che scende al 3,2%, il più basso dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano delle 18 della Protezione Civile. I guariti sono 2.311 (ieri 2.317), per un totale di 71.252, mentre il numero dei decessi scende a 323 (ieri 382), portando il computo delle vittime a 27.682. Per effetto di questi dati, cala ulteriormente il numero delle persone attualmente positive, 548 in meno oggi, con il totale che scende a 104.657. Si conferma il trend in calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 513 unità (19.210, da due ... Leggi su agi Il Coronavirus perde forza - ogni 100 tamponi si scoprono circa 3 contagi. Oltre 83mila malati sono a casa. Ancora in calo i ricoveri ma resta alto il numero dei decessi

