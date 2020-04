“Tetti giardino” contro l’inquinamento per avere case e città più fresche e più vivibili

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Tetti allestiti con alberi e piante, giardini pensili, terrazzi ricoperti di prati, e persino orti, si stanno diffondendo sempre più nei centri urbani di tutto il mondo. New York ha già stabilito per legge l’obbligatorietà dei “tetti verdi” per tutti i nuovi edifici e quelli in ristrutturazione. In Italia, Milano ha approvato il Piano di Governo del Territorio per il 2030 che, fra le altre cose, darà la possibilità di ripensare ai tetti degli edifici come aree su cui puntare per uno sviluppo sostenibile della città. Le coperture vegetali sugli edifici offrono, infatti, notevoli vantaggi: migliorano la salute e riducono l’inquinamento ambientale, rinfrescando e rendendo piùe città. È convinta già da tempo di questo nuovo orientamento green Tiziana Monterisi – esperta ...