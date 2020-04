Tennis, verso un autunno caldo con Roland Garros, Masters1000, Atp Finals e Coppa Davis. Ma gli spostamenti aerei sono un problema (Di martedì 28 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha fermato il mondo del Tennis. Sono centinaia i tornei cancellati nelle ultime settimane. Tra recuperi, nuove collocazioni e spostamenti, l’autunno del Tennis rischia di diventare caldissimo. Potrebbero disputarsi, infatti, in pochi mesi due Slam, alcuni Masters1000 le Atp Finals senza dimenticare le competizioni per nazionali come la Coppa Davis. Le ipotesi che sono state avanzate in queste settimane sono tantissime. Molto verosimilmente il Roland Garros si giocherà tra il 20 settembre e il 4 ottobre, aprendo un autunno Tennistico molto particolare. Bisogna precisare che la collocazione dello Slam francese potrebbe anche essere modificata di una settimana, si tratterebbe del secondo Slam in pochi giorni visto che gli US Open sono in programma dal 31 agosto al 13 settembre. Gli Internazionali d’Italia ... Leggi su oasport Tennis - calendario 2020 : verso un possibile autunno di fuoco. Roland Garros - Masters1000 - Atp Finals - Coppa Davis. E gli Internazionali d’Italia…

Tennis - si va verso l’ipotesi di disputare gli US Open 2020 a porte chiuse

Grigor Dimitrov verso il World Team Tennis - che coincide con le Olimpiadi. Difficile la sua presenza a cinque cerchi (Di martedì 28 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha fermato il mondo del. Sono centinaia i tornei cancellati nelle ultime settimane. Tra recuperi, nuove collocazioni e spostamenti, l’delrischia di diventare caldissimo. Potrebbero disputarsi, infatti, in pochi mesi due Slam, alcunile Atpsenza dimenticare le competizioni per nazionali come la. Le ipotesi che sono state avanzate in queste settimane sono tantissime. Molto verosimilmente ilsi giocherà tra il 20 settembre e il 4 ottobre, aprendo untico molto particolare. Bisogna precisare che la collocazione dello Slam francese potrebbe anche essere modificata di una settimana, si tratterebbe del secondo Slam in pochi giorni visto che gli US Open sono in programma dal 31 agosto al 13 settembre. Gli Internazionali d’Italia ...

La Regione Veneto risponde a tutti i dubbi sulle ultime due ordinanze

Sì, il DPCM 10.4.2020 e 26.4.2020 sospendono l’attività dei centri sportivi e lo svolgimento di manifestazioni sportive, ma ammettono l’attività sportiva, da svolgersi quindi al di fuori di luoghi di ...

