Tears For Fears, malinconie a passo di danza (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nati nello stesso anno e uniti da una comunione spirituale prima ancora che musicale, gli inglesi Roland Orzabal (chitarra, voce, tastiere) e Curt Smith (basso, voce, tastiere) hanno avuto entrambi famiglie anaffettive e infanzie solitarie. Hanno inoltre incontrato gli stessi problemi di emarginazione a scuola, dove si sono conosciuti. Sono particolarmente interessati alle teoria del Primal Scream di Arthur Janov, basata in sintesi sull’idea che i traumi dell’infanzia (quello della nascita primariamente) possano essere alleviati tramite lo sfogo, l’urlo, il … Continua L'articolo Tears For Fears, malinconie a passo di danza proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nati nello stesso anno e uniti da una comunione spirituale prima ancora che musicale, gli inglesi Roland Orzabal (chitarra, voce, tastiere) e Curt Smith (basso, voce, tastiere) hanno avuto entrambi famiglie anaffettive e infanzie solitarie. Hanno inoltre incontrato gli stessi problemi di emarginazione a scuola, dove si sono conosciuti. Sono particolarmente interessati alle teoria del Primal Scream di Arthur Janov, basata in sintesi sull’idea che i traumi dell’infanzia (quello della nascita primariamente) possano essere alleviati tramite lo sfogo, l’urlo, il … Continua L'articoloFordiproviene da il manifesto.

ConventoLonato : A - donpas52 : RT @ilmanifesto: Ghemon, Tears for Fears, Mendoza, i Japanese Gardens, Heroes As Gang Leaders e Irreversible Entanglements. Cecilia Ermini,… - PoterealpopoloT : RT @ilmanifesto: Ghemon, Tears for Fears, Mendoza, i Japanese Gardens, Heroes As Gang Leaders e Irreversible Entanglements. Cecilia Ermini,… - fasciarossa : RT @ilmanifesto: Ghemon, Tears for Fears, Mendoza, i Japanese Gardens, Heroes As Gang Leaders e Irreversible Entanglements. Cecilia Ermini,… - ilmanifesto : Ghemon, Tears for Fears, Mendoza, i Japanese Gardens, Heroes As Gang Leaders e Irreversible Entanglements. Cecilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tears For Tears For Fears, malinconie a passo di danza Il Manifesto Tears For Fears, malinconie a passo di danza

Nati nello stesso anno e uniti da una comunione spirituale prima ancora che musicale, gli inglesi Roland Orzabal (chitarra, voce, tastiere) e Curt Smith (basso, voce, tastiere) hanno avuto entrambi fa ...

Un anniversario in edizione speciale

Stasera spazio ai ricordi ed alle celebrazioni. Come abbiamo avuto modo di raccontare, di tanto in tanto vengono ripubblicati album che, giunti ad una certa età, vengono arricchiti e riproposti ai fan ...

Nati nello stesso anno e uniti da una comunione spirituale prima ancora che musicale, gli inglesi Roland Orzabal (chitarra, voce, tastiere) e Curt Smith (basso, voce, tastiere) hanno avuto entrambi fa ...Stasera spazio ai ricordi ed alle celebrazioni. Come abbiamo avuto modo di raccontare, di tanto in tanto vengono ripubblicati album che, giunti ad una certa età, vengono arricchiti e riproposti ai fan ...