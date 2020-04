Sciame sismico registrato ai Campi Flegrei: l’approfondimento dell’INGV (Di martedì 28 aprile 2020) E’ stato pubblicato il Bollettino settimanale che contiene i risultati dell’analisi approfondita dei dati acquisiti nel corso dello Sciame avvenuto il 26.04.2020. Tale analisi, effettuata dal Laboratorio sismico dell’OV-INGV, ha consentito di stimare con maggiore dettaglio le caratteristiche della sismicità registrata. Sono state revisionate le magnitudo i cui valori definitivi rientrano, come previsto, nei margini di errore delle stime preliminari. Il totale degli eventi registrati lo scorso 26 aprile è di 83 terremoti, computo nel quale sono stati inclusi anche gli eventi con Magnitudo < 0 riconosciuti al netto del rumore di fondo, oltre ai 34 eventi con Magnitudo ≥ 0 già oggetto delle precedenti comunicazioni. Pertanto il range di magnitudo associato al predetto Sciame è tra –1.1 e 3.3. Gli eventi localizzati sono stati ... Leggi su meteoweb.eu Sciame sismico Campi Flegrei : sequenza di 34 scosse - crisi bradisismica in atto

Sciame sismico nell'area flegrea - il bradisismo va avanti dal 2005 : altre due crisi negli anni '70 e '80

