Sciame di oltre 50 terremoti | Giappone in allerta per forte sisma

(Di martedì 28 aprile 2020) Dopo50 microdallo scorso mercoledi, l’agenzia meteorologicase ha messo in guardia le autorita’ su possibilinella prefettura di Nagano, nelcentrale. L’Agenzia meteorologicase afferma che tutti i sismi avevano un ipocentro a circa 10 chilometri o meno sotto la superficie e che talipoco profondi possono produrre scosse molto piu’ forti. Appena giovedi’ scorso un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito il centro di Nagano. Tra le cause dellosismico si sospetta una possibile attivita’ vulcanica, in aggiunta ai movimenti tettonici tipici della regione. In occasione del terribile terremoto di magnitudo 9.0 che ha devastato ilnord-orientale l’11 marzo 2011, un altro terremoto di magnitudo 6.7 ha scosso il nord di Nagano nelle prime ore del giorno successivo alla ...