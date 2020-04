Repubblica: «Al Napoli piacciono i play-off, incontrerebbe l’Inter nei quarti» (Di martedì 28 aprile 2020) Marco Azzi su Repubblica spiega perché De Laurentiis e il Napoli non hanno angosce, non hanno nulla da temere. Il club è solido dal punto vista finanziario. Il presidente, amico di famiglia di Malagò, è stato tra i sostenitori dell’elezione di Gravina ai vertici della Figc. Adl sa di essere in una condizione di forza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi: sia di quelli che sono obbligati a riprendere il campionato per non rischiare il crac economico, sia di quelli che invece sperano di chiudere anzitempo la stagione per evitare di finire in B. Nulla a che vedere con la situazione del Napoli, che grazie alla solidità dei suoi conti è tra i pochi che si può permettere di rimanere molto più dignitosamente alla finestra, in attesa di sviluppi. In cuor suo, scrive Repubblica, “De Laurentiis preferirebbe che il ... Leggi su ilnapolista Repubblica : “Fabian non ha prezzo - per Gattuso e per il Napoli è intoccabile”

Repubblica : il Napoli sospende il suo protocollo sanitario in attesa della decisione di Spadafora

Marco Azzi su Repubblica spiega perché De Laurentiis e il Napoli non hanno angosce, non hanno nulla da temere. Il club è solido dal punto vista finanziario. Il presidente, amico di famiglia di Malagò, è stato tra i sostenitori dell'elezione di Gravina ai vertici della Figc. Adl sa di essere in una condizione di forza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi: sia di quelli che sono obbligati a riprendere il campionato per non rischiare il crac economico, sia di quelli che invece sperano di chiudere anzitempo la stagione per evitare di finire in B. Nulla a che vedere con la situazione del Napoli, che grazie alla solidità dei suoi conti è tra i pochi che si può permettere di rimanere molto più dignitosamente alla finestra, in attesa di sviluppi. In cuor suo, scrive Repubblica, "De Laurentiis preferirebbe che il ...

