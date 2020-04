Nintendo sta per chiudere l' eShop di 3DS e Wii U in 42 paesi

Leggi su eurogamer

(Di martedì 28 aprile 2020) Un recente annuncio dell'assistenzaha confermato l'imminente chiusura delper i sistemi 3DS e Wii U in ben 42.La dichiarazione è originariamente apparsa sulla pagina ufficiale dell'assistenzaper le Americhe. Il 31 luglio 2020, i negozi elettronici per le console3DS e Wii U, che hanno facilitato il riscatto di codici di gioco negli ultimi anni saranno completamente chiusi in 42tra l'America Latina e i Caraibi.Secondo la dichiarazione, "gli utenti delle regioni interessate non saranno più in grado di accedere aglis per riscattare un codice di download, scaricare software o aggiornarlo, quindi incoraggiamo gli utenti a intraprendere tali azioni prima della data di chiusura."Leggi altro...