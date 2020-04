Napoli | piazzetta Settembrini invasa dalle blatte | chiesto l’intervento dell’Asl

Leggi su 2anews

(Di martedì 28 aprile 2020) Cronaca di: i residenti di(a due passi dal Museo Madre) hanno denunciato la presenza diper strada e nelle case. Tornano leper le strade di, visto che, come riporta “Il Mattino”, centinaia di insetti si trovano in(a due passi dal Museo Madre). Lehanno iniziato ad invadere palazzi e bassi affacciati sul basolato, motivo per cui gli abitanti della zona hanno subito ril’intervento dell’Asl: “Ho scritto al direttore generale dell’azienda sanitaria – afferma il portavoce del comitato Lenzuola Bianche, Armando Simeone – ed ora attendiamo una risposta. E’ ovvio che è necessaria una deblattizzazione e ci auguriamo che avvenga entro domani. La situazione è diventata insostenibile in poche ore, perché sempre piùsi sono ...