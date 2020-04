Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre in crisi? L’indizio fa preoccupare

Celine9109 : @shlaginiho Monica Bellucci ?? - RonaldoPardede : RT @RonaldoPardede: * NY. KEIKO KITAGAWA PARDEDE, PERSONAL STAFF. * NY. TAO OKAMOTO PARDEDE, PERSONAL STAFF. * NY. KIM YUN JIN PARDEDE, PER… - RonaldoPardede : * NY. KEIKO KITAGAWA PARDEDE, PERSONAL STAFF. * NY. TAO OKAMOTO PARDEDE, PERSONAL STAFF. * NY. KIM YUN JIN PARDEDE,… - lamarmta : RT @DIORSBITCH: Monica Bellucci, Cannes 1997. - Henline638 : Monica Bellucci -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci

elle.com

Quarantena difficile per tutti, pure per Monica Bellucci. Dopo che il Coronavirus ha toccato la Francia, l’attrice ha deciso di lasciare Parigi, città dove vive da tempo per trasferirsi nel Sud-Ovest ...E non solo per i film». Non molla la piazza virtuale Vladimir Luxuria e spara la voce dentro il megafono: «La rivendicazione dei diritti non è mai stata in quarantena. Non arretriamo: per il cinema e ...