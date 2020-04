Michele Moretti | storia | gesta e leggende del calciatore-partigiano che partecipò

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) È il 27 aprile 1945. Sono passati due giorni da quando il CLNAI (il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia) ha diramato l’ordine ai gruppi partigiani di scatenare l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dalle forze nazi-fasciste. A Musso, sul Lago di Como, un nucleo di partigiani ha avviato delle trattative con i comandanti di una colonna motorizzata tedesca in ritirata. Uno scontro a fuoco non è consigliabile. La guerra è praticamente finita e, in più, i tedeschi sono molto superiori di numero. Serve un accordo e questo viene trovato: i tedeschi possono perseguire oltre il confine italiano ma in cambio devono consegnare i fascisti che sono con loro al prossimo posto di blocco di Dongo. Le catture si rivelano essere di quelle pesanti: Benito Mussolini, Claretta Petacci e altri sei membri del governo della ...