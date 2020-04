Meryl Streep, un drink in accappatoio per festeggiare Sondheim (Di martedì 28 aprile 2020) Dirette Instagram, streaming video più o meno amatoriali e chi più ne ha più ne metta: ma è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a ballare. Così Meryl Streep, in compagnia di Christine Baranski e Audra McDonald, in diretta Zoom si è preparata un drink cantando per partecipare, almeno virtualmente, ai festeggiamenti per Sondheim, celebre compositore di Hollywood. Il risultato è di gran classe, tanto da aver conquistato gli utenti di mezzo mondo. E’ accaduto domenica sera, quando Meryl Streep e le due illustri colleghe hanno dato vita a un’esibizione in rete preparandosi un drink con lo shaker alla mano e cantando il brano “Ladies who lunch” tratto dal musical “Company”, per celebrare i novant’anni del compositore e drammaturgo Stephen Sondheim, festeggiati tramite un concerto virtuale ... Leggi su tvzap.kataweb Meryl Streep canta e si prepara un drink in accappatoio - il video fa milioni di visualizzazioni

Meryl Streep brinda con le amiche per celebrare Stephen Sondheim (VIDEO)

Ode a Meryl Streep (anche in quarantena) (Di martedì 28 aprile 2020) Dirette Instagram, streaming video più o meno amatoriali e chi più ne ha più ne metta: ma è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a ballare. Così, in compagnia di Christine Baranski e Audra McDonald, in diretta Zoom si è preparata uncantando per partecipare, almeno virtualmente, ai festeggiamenti per, celebre compositore di Hollywood. Il risultato è di gran classe, tanto da aver conquistato gli utenti di mezzo mondo. E’ accaduto domenica sera, quandoe le due illustri colleghe hanno dato vita a un’esibizione in rete preparandosi uncon lo shaker alla mano e cantando il brano “Ladies who lunch” tratto dal musical “Company”, per celebrare i novant’anni del compositore e drammaturgo Stephen, festeggiati tramite un concerto virtuale ...

VanityFairIt : La classe non è acqua... ma è un Martini in accappatoio - Cate_Giangrasso : Perché Meryl Streep che beve un Martini in accappatoio su Zoom è tutte noi - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il brindisi di Meryl Streep che ha conquistato il web [VIDEO] - bnotizie : VIDEO - Meryl Streep in accappatoio su Zoom canta e brinda con le amiche - uhhuhherfanspag : RT @yleniaindenial: Io farei vincere un Oscar a Meryl Streep anche per come beve il martini. That's the tweet. -