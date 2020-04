“Io, infermiera contagiata, messa nel dimenticatoio dalla sanità” (Di martedì 28 aprile 2020) In queste settimane tutti elogiano l’immenso impegno di medici e infermieri in prima linea contro il virus. Tra turni massacranti e il rischio di essere contagiati mentre fanno il loro lavoro, meritano di ricevere un trattamento come minimo adeguato al loro sforzo. Però a volte capita che, oltre alla retorica, il sistema sanitario inciampi nell’italico vizio della burocrazia e dei ritardi nelle comunicazioni e che questa inefficienza colpisca proprio gli operatori sanitari. È quello che è capitato a S.M., un’infermiera di 32 anni di Guidonia, libero professionista per un’azienda privata. Dal 23 aprile è in attesa di sapere se è positiva o meno al virus, ma nessuno sa darle una risposta. “Quanto dovrò aspettare ancora per un risultato?” ci dice rassegnata al telefono l’infermiera. Ma partiamo dal ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 aprile 2020) In queste settimane tutti elogiano l’immenso impegno di medici e infermieri in prima linea contro il virus. Tra turni massacranti e il rischio di essere contagiati mentre fanno il loro lavoro, meritano di ricevere un trattamento come minimo adeguato al loro sforzo. Però a volte capita che, oltre alla retorica, il sistema sanitario inciampi nell’italico vizio della burocrazia e dei ritardi nelle comunicazioni e che questa inefficienza colpisca proprio gli operatori sanitari. È quello che è capitato a S.M., un’di 32 anni di Guidonia, libero professionista per un’azienda privata. Dal 23 aprile è in attesa di sapere se è positiva o meno al virus, ma nessuno sa darle una risposta. “Quanto dovrò aspettare ancora per un risultato?” ci dice rassegnata al telefono l’. Ma partiamo dal ...

