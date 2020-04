Fidarsi o imporre. Ecco perché la fase 2 sta diventando una palude per il governo Conte (Di martedì 28 aprile 2020) Con il perdurare dello stato di eccezione che stiamo vivendo, in molti hanno chiesto al governo un’assunzione più esplicita di responsabilità. Nessuno sembra invece curarsi di un deficit di responsabilità altrettanto allarmante, quello di una cittadinanza che una classe dirigente sospettosa continua a considerare non all’altezza della situazione, bambini da lasciare a casa finché la situazione non sarà sotto controllo.Nell’articolo su Repubblica dedicato all’app Immuni Riccardo Luna ha posto nuovamente e con forza il problema della sfiducia generalizzata con cui le classi dirigenti italiane oggi guardano ai cittadini. Luna sostiene che il grande dilemma che sta lacerando il governo in relazione alla scelta del sistema di tracciamento da adottare riguarda proprio la questione se ci si possa o meno fidare dei cittadini o se ci si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 aprile 2020) Con il perdurare dello stato di eccezione che stiamo vivendo, in molti hanno chiesto alun’assunzione più esplicita di responsabilità. Nessuno sembra invece curarsi di un deficit di responsabilità altrettanto allarmante, quello di una cittadinanza che una classe dirigente sospettosa continua a considerare non all’altezza della situazione, bambini da lasciare a casa finché la situazione non sarà sotto controllo.Nell’articolo su Repubblica dedicato all’app Immuni Riccardo Luna ha posto nuovamente e con forza il problema della sfiducia generalizzata con cui le classi dirigenti italiane oggi guardano ai cittadini. Luna sostiene che il grande dilemma che sta lacerando ilin relazione alla scelta del sistema di tracciamento da adottare riguarda proprio la questione se ci si possa o meno fidare dei cittadini o se ci si ...

