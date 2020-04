Fase 2, Conte: "Non possiamo fare di più" (Di martedì 28 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi di nuovo in Lombardia dopo la breve parentesi a Genova per la cerimonia del varo dell'ultima campata del ponte sul Polcevera, è tornato a spiegare il perché della cautela nell'avvio della Fase 2, mentre le opposizioni tuonano contro quella decisione.È ormai chiaro che alla base delle decisioni prese dal governo di Giuseppe Conte ci sono le dettagliate relazioni del comitato tecnico scientifico. La priorità, quindi, è la salute dei cittadini:Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così.Da Lodi il premier spiega il perché di tanta cautela:Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto ... Leggi su blogo Senato vota domattina il Def - poi Conte in Aula su fase due

Altro che fase 2 - Conte è un disco rotto : “Rischio alto di nuovi focolai - più di così non si può fare”

Fase 2 e riapertura totale : il report che ha convinto Conte a frenare (Di martedì 28 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe, oggi di nuovo in Lombardia dopo la breve parentesi a Genova per la cerimonia del varo dell'ultima campata del ponte sul Polcevera, è tornato a spiegare il perché della cautela nell'avvio della2, mentre le opposizioni tuonano contro quella decisione.È ormai chiaro che alla base delle decisioni prese dal governo di Giuseppeci sono le dettagliate relazioni del comitato tecnico scientifico. La priorità, quindi, è la salute dei cittadini:Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma nondi;. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così.Da Lodi il premier spiega il perché di tanta cautela:Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto ...

petergomezblog : Coronavirus Fase 2, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e sostiene la linea di Conte: “Prude… - Rinaldi_euro : Fase 2, Rinaldi a Mattarella: 'È d'accordo con Conte? Controlli se è tutto regolare' - ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - ClaudiaRegan85 : RT @christianrocca: L’Italia cambi premier e riconosca di aver flirtato per 30 anni con il populismo - ChilErminia : Playlist24 - RaiNews 24 - La rassegna stampa. Assedio a Conte. Il premier: 'Massima cautela' - Video - RaiPlay -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Cosa ha detto Giuseppe Conte sulla fase due Internazionale Fase 2, dal 18 maggio la riapertura sarà diversa Regione per Regione

Annunciando la Fase 2, Giuseppe Conte lo aveva sottolineato più volte: la riapertura sarà uguale in tutta la penisola. Regioni diverse, stesse regole. E in effetti, il nuovo Dpcm annunciato dal presid ...

Troppi galli nel pollaio

L’annuncio del premier Conte sulla parziale ripresa delle attività produttiva ha dato di fatto inizio alla cosiddetta “fase 2”. Non meno delicata della emergenza che abbiamo vissuto finora. Tra le alt ...

Annunciando la Fase 2, Giuseppe Conte lo aveva sottolineato più volte: la riapertura sarà uguale in tutta la penisola. Regioni diverse, stesse regole. E in effetti, il nuovo Dpcm annunciato dal presid ...L’annuncio del premier Conte sulla parziale ripresa delle attività produttiva ha dato di fatto inizio alla cosiddetta “fase 2”. Non meno delicata della emergenza che abbiamo vissuto finora. Tra le alt ...