Eysseric | «Verona gruppo forte | voglio concludere la stagione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Valentin, giocatore dell’Hellas, parla del suo arrivo all’Hellase dei primi mesi nella squadra di Juric, giocatore del, si è raccontato sul canale Instagram della società gialloblù. Le sue parole.– «Ho giocato poco a Firenze ed è stato difficile rimanere senza scendere in campo. Il mio esordio? Ho giocato venti minuti contro la Lazio, sono entrato come seconda punta in una partita non facile, perché quest’anno la Lazio è fortissima. È andata bene».– «, non vedo l’ora dila. All’inizio non è stato facile, anche nei primi allenamenti. Juric ci fa lavorare tutti bene, in squadra non ci sono egoisti. Siamo come fratelli». ZACCAGNI – «Sono contento, per lui che sta ...