Emerson Palmieri nel mirino di Juve e Inter: la situazione (Di martedì 28 aprile 2020) Juve e Inter hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri, terzino del Chelsea. Ecco qual è la situazione del giocatore Emerson Palmieri è finito nel mirino di Juve e Inter. Il terzino del Chelsea, insieme al suo compagno di squadra Alonso, potrebbe lasciare i Blues: ecco le parole di Di Marzio a Sky Sports. «A gennaio, l’Inter ha chiesto Alonso e Emerson. Il Chelsea ha chiesto 45 milioni per vendere uno dei due giocatori, che considera molto importanti per il Chelsea. Il loro futuro dipende da possibili offerte di scambio, che potrebbero essere fatte con Inter e Juve. Per esempio, Emerson per Alex Sandro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Mercato Juventus - scambio col Chelsea per arrivare a Emerson Palmieri

Emerson Palmieri - non solo Napoli : Juve in pole - nuovi contatti col Chelsea

According to Tuttosport, Juventus' list of transfer targets includes Paul Pogba, Gabriel Jesus, Mauro Icardi, Thiag…

Ultime Notizie dalla rete : Emerson Palmieri Emerson Palmieri nel mirino di Juve e Inter: la situazione Calcio News 24 Calciomercato Juventus, scambio con lo United | Nuova carta per Pogba!

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus è Emerson Palmieri: sull'italo-brasiliano c'è la concorrenza dell'Inter, ma Paratici ha la 'carta' giusta. La Juventus è ...

Juventus, occhi su Emerson Pamieri: Chelsea pronto a chiedere uno scambio

La Juventus starebbe già lavorando per cercare di capire come rinforzarsi nel miglior modo possibile la prossima stagione. I bianconeri, nonostante siano arrivati alla sosta forzata del campionato in ...

