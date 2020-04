Cosa succederà nella settimana più corta dell’Europa (Di martedì 28 aprile 2020) Le tre cose da segnalare nella settimana più corta dell’Ue. A Bruxelles gli incontri di Commissione, Parlamento europeo e Consiglio finiscono spesso il giovedì anche senza il ponte della festa dei lavoratori. L’evento più importante di oggi è alle 14.30 quando in videoconferenza la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parleranno con i leader di Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger che fanno parte del G5 Sahel. Non è un incontro inutile, mostra anzi come il ruolo l’Unione europea sia fondamentale anche per i Paesi extra Ue. Soprattutto in una delle aree meno sicure del mondo dove gli attentati terroristici, la povertà diffusa e l’incapacità di manterere l’ordine pubblico interno rendono questi stati molto fragili. E allora gli ... Leggi su linkiesta Eventuale stop alla serie A - ecco cosa succederà agli stipendi dei calciatori

Coronavirus - Conte parla anche del primo giugno : ma cosa succederà?

