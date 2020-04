Coronavirus | il Sindaco di Messina | “Servono norme restrittive al Centro Nord e più

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) A seguito del DPCM del 26/04/2020 con il quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha proposto la ricetta del Governo per la gestione della Fase 2 dell’emergenza da Covid-19, ildi, Cateno De Luca, ha espresso le sue opinioni sulle disposizioni che entreranno in vigore a partire dal prossimo 4 maggio e che hanno suscitato nell’opinione pubblica più perplessità che certezze. “Il nuovo provvedimento governativo ha fatto scalpore perché è figlio del vorrei ma non posso, grazie a una decisione non presa. Proprio in relazione a questo, noi del comune diabbiamo invece deciso di decidere, perché non è pensabile continuare così, senza coraggio e senza tenere conto delle necessità oggettive riguardo agli elementi che consentono un’apertura seppure in libertà vigilata. A ...