Conte ci ha dimenticato. Perché il ristoratore minaccia di darsi fuoco

Minaccia di darsi fuoco per protestare contro l'assenza dello Stato nell'emergenza coronavirus. Si tratta del titolare dell'Osteria Panzini di Frosinone che denuncia l'incapacità del governo Conte di ...

Reggio Calabria, un barbiere scrive al Premier Conte: “si è dimenticato della nostra categoria, come faremo ad andare avanti? Molti di noi sono costretti a chiedere prestiti e aiuto a parenti ed amici ...

