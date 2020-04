Castaldo | sul Mes il M5S e Conte non hanno cambiato idea

(Di martedì 28 aprile 2020) L’eurodeputato pentastellato Fabio Massimoha confermato, in un’intervista all’ANSA, che il premiere il M5S nonnei confronti del Mes. Il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimoha chiarito la posizione nei confronti del Mes, del M5S e del Premier. Ha sottolineato che entrambi non. … L'articolo, sul Mes il M5S enonproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia ANSA

L’eurodeputato pentastellato Fabio Massimo Castaldo ha confermato, in un’intervista all’ANSA, che il premier Conte e il M5S non hanno cambiato idea nei confronti del Mes. Il vicepresidente del Parlame ...BRUXELLES, 28 APR - "Il M5S e Giuseppe Conte non hanno cambiato idea sul Mes. Il premier ha voluto solamente sottolineare che, in ogni caso, un governo dell'eurozona che intendesse accedere al Mes dov ...