Amici Speciali: il cast ufficiale del nuovo programma di Maria De Filippi (Di martedì 28 aprile 2020) A maggio partirà Amici Speciali, una nuova versione del talent di Maria De Filippi, e oggi è stato annunciato il cast ufficiale del programma, a cui parteciperanno anche Michele Bravi e Gaia Gozzi. Maria De Filippi torna a maggio con Amici Speciali e il cast ufficiale del talent è stato annunciato oggi con uno spot sui social. Il programma è stato ripensato in chiave solidale e prevede quattro serali con date ancora da confermare. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale, a maggio parte Amici Speciali, il programma che va a sostituire ufficialmente Amici All Star. Lo spot pubblicato sui social conferma le anticipazioni sul cast composto da cinque ballerini, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, e sette cantanti, The Kolors, Irama, Michele Bravi, ... Leggi su movieplayer Amici Speciali - chi è Random il rapper che Maria De Filippi ha voluto nel cast?

Amici Speciali : Stash spiega perché ha accettato di partecipare

Amici Speciali - con Tim insieme per l’Italia. Prossimamente su Canale 5 (Di martedì 28 aprile 2020) A maggio partirà, una nuova versione del talent diDe, e oggi è stato annunciato ildel, a cui parteciperanno anche Michele Bravi e Gaia Gozzi.Detorna a maggio cone ildel talent è stato annunciato oggi con uno spot sui social. Ilè stato ripensato in chiave solidale e prevede quattro serali con date ancora da confermare. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, oggi è arrivato l'annuncio, a maggio parte, ilche va a sostituire ufficialmenteAll Star. Lo spot pubblicato sui social conferma le anticipazioni sulcomposto da cinque ballerini, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, e sette cantanti, The Kolors, Irama, Michele Bravi, ...

AmiciUfficiale : I protagonisti di #AmiciSpeciali con @TIM_Official insieme per l'Italia sono: Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi,… - IlContiAndrea : #AmiciSpeciali partirà a maggio e sarà una maratona di solidarietà con 7 cantanti e 5 ballerini (solo due donne). E… - AmiciUfficiale : Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese e noi di Amici lo… - MartinaMasah : RT @Una_Gioia_Mai: Chi non deve assolutamente vincere Amici Speciali? #AmiciSpeciali - fenji83 : RT @AmiciUfficiale: I protagonisti di #AmiciSpeciali con @TIM_Official insieme per l'Italia sono: Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi, Javi… -