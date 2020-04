Violenta lite in famiglia: ferito un Carabiniere intervenuto per placare gli animi (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella giornata di ieri, 26 aprile 2020, alle ore 18,30 circa, a San Felice Circeo, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina, hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 55enne, per avere opposto energica e ingiustificata resistenza ai militari operanti – ad uno dei quali procurava lesioni giudicate guaribili con prognosi di gg. 8 s.c. – intervenuti per contenere le sue escandescenze durante una lite in famiglia. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarra’ ristretto, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Violenta lite in famiglia: ferito un Carabiniere intervenuto per placare gli animi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Firenze : otto migranti - gambiani e senegalesi - rischiano denuncia per rissa. Violenta lite in via Orti Oricellari

Firenze : otto migranti - gambiani e senegalesi rischiano denuncia per rissa. Violenta lite in via Orti Oricellari

Ultime Notizie dalla rete : Violenta lite Violenta lite in casa, donna ferita: il figlio allontanato da casa - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia h24 notizie Ubriaco picchia moglie e figlia, arrestato ad Asti

La Polizia ha arrestato ad Asti, nel pomeriggio di venerdì scorso, un uomo di 55 anni, resosi responsabile dei reati di lesioni nei confronti della moglie e della figlia e per minacce, violenza e resi ...

Bar aperto per gli amici, arrivano i carabinieri e scoppia una lite. Parapiglia alla guardia medica: feriti e denunce

I militari sono dovuti intervenire due volte per chiudere il bar. Il compagno della titolare è rimasto ferito in un litigio e lei ha dato in escandescenze ...

