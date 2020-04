Tom Cruise: ecco tutti i film in cui il divo non corre (Di lunedì 27 aprile 2020) Le corse di Tom Cruise sul grande schermo sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica dell'attore, ma esistono anche film in cui Cruise non corre. Le corse cinematografiche di Tom Cruise sono diventate un marchio di fabbrica dell'attore, ma esistono anche film in cui lui non corre. Non che siano molti, visto che Ton Cruise sembra prediligere l'action e interpreta da solo tutti i suoi stunts, rischiando spesso anche la salute. Un gustoso supercut ci mostra tutte le corse cinematografiche di Tom Cruise. Mission: Impossible III contiene una sequenza di corsa, senza tagli, di 22 secondi. Anche nei suoi primi lavori, Tom Cruise si concede momenti in cui corre, a dimostrare che la sua forma è sempre stata impeccabile e lo è ancora oggi. Perfino ... Leggi su movieplayer Mission : Impossible 7 : posticipata la data di uscita del film con Tom Cruise

