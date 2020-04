Salvini | Fateci uscire! Pronti a scendere in piazza con le mascherine

Leggi su blogo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il leader della Lega Matteo, sempre abilissimo a dare voce ai malumori dei cittadini e accumulare consensi facili, in queste ore è tornato alla carica contro la decisione del governo di Giuseppe Conte di usare la massima cautela per la fase 2, quella della convivenza col coronavirus COVID-19., come al solito in diretta Facebook, è ben consapevole che milioni di italiani, complici le numerose indiscrezioni che si erano susseguite nel corso degli ultimi giorni, si aspettavano una riapertura più ampia a partire dal 4 maggio. Così non sarà, il premier Conte è stato molto chiaro. E di fronte al malcontento generale, che mette però in secondo piano la salute della collettività, cavalca l'onda e si fa portavoce di chi vuole una riapertura totale il prima possibile. E, in piena emergenza, torna ad invocare la ...