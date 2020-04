Renzi: “Le misure decise da Conte non sono mai state discusse in un Cdm. C’è qualcosa che non va” (Di lunedì 27 aprile 2020) L’intervista di Renzi ai microfoni di Tgcom24: “Bisogna riaprire. Non possiamo restare ancora ai domiciliari”. ROMA – In un’intervista ai microfoni di Tgcom24 Matteo Renzi ha annunciato un suo intervento al Senato giovedì 30 aprile 2020 per “dire al premier quello che non va in Aula”. Il leader di Italia Viva ha ribadito di non condividere le posizioni prese dalla maggioranza: “Non abbiamo l’emergenza di un mese e mezzo fa, allora riapriamo sennò moriamo di fame invece che di coronavirus. Non mi piace fare polemiche ma anche io sono perplesso. E’ un mese che chiedo di riaprire. C’è qualcosa che non va. Le misure prese dal premier non sono mai state discusse in un Consiglio dei ministri“. “Le norme sono incomprensibili” L’ex premier è ritornato sul dpcm: ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Conte in Senato : “Ci sarà più confronto con le opposizioni”. Renzi e Salvini invocano Draghi : “Le indica la strada”. E il premier : “Siamo in sintonia - serve shock”

