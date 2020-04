Morta e fatta a pezzi dalla figlia, sul corpo segni compatibili con suicidio (Di lunedì 27 aprile 2020) Sembra assumere sempre di più i toni del giallo la vicenda drammatica della morte di Loredana Stupazzoni, la donna di 63 anni Morta nel suo appartamento e fatta a pezzi dalla figlia di 37 anni, che tuttavia non ne ha confessato l’omicidio ma solo il depezzamento. Il dramma è avvenuto in un appartamento di Marassi, nel genovese: la 37enne è stata arrestata per soppressione di cadavere. Le prime analisi sul corpo hanno fatto emergere segni sul collo compatibili con l’impiccagione e quindi fanno pensare al suicidio. Rimane però da capire quale sia stata la dinamica della morte e per quale ragione la figlia, una volta trovata la madre, si sia voluta accanire sul corpo. La posizione della figlia della donna A dare notizia della morte della donna è stata proprio la figlia, che ha chiamato gli inquirenti dicendo di aver trovato la madre ... Leggi su thesocialpost “Mia madre è morta - l’ho fatta a pezzi” : giallo a Genova (Di lunedì 27 aprile 2020) Sembra assumere sempre di più i toni del giallo la vicenda drammatica della morte di Loredana Stupazzoni, la donna di 63 anninel suo appartamento edi 37 anni, che tuttavia non ne ha confessato l’omicidio ma solo il depezzamento. Il dramma è avvenuto in un appartamento di Marassi, nel genovese: la 37enne è stata arrestata per soppressione di cadavere. Le prime analisi sulhanno fatto emergeresul collocon l’impiccagione e quindi fanno pensare al. Rimane però da capire quale sia stata la dinamica della morte e per quale ragione la, una volta trovata la madre, si sia voluta accanire sul. La posizione delladella donna A dare notizia della morte della donna è stata proprio la, che ha chiamato gli inquirenti dicendo di aver trovato la madre ...

